По данным системы бронирования перевозчика, рейсы в столицу Киргизии возобновятся с 23 сентября и будут выполняться четыре раза в неделю (по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям). В столицу Белоруссии "Аэрофлот" начинает летать 26 сентября с частотой один раз в неделю (по субботам).

Полеты в Нур-Султан начнутся 27 сентября, следует из данных системы бронирования, они заявлены с частотой раз в неделю (по воскресеньям). Билеты в Сеул доступны на рейсы, начиная с 1 октября, заявленная частота — также раз в неделю (по четвергам).

В пресс-службе "Аэрофлота" пока не комментировали перезапуск рейсов в эти города.

Оперативный штаб правительства РФ по борьбе с COVID-19 сообщил ранее о возобновлении авиасообщения с Бишкеком, Минском, Нур-Султаном с 21 сентября, с Сеулом — с 27 сентября. Полеты разрешены с периодичностью раз в неделю с каждой стороны.