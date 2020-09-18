"Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами", — говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В сообщении отмечается, что "в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов".

По данным оперштаба, в настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".

С момента закрытия границ РФ было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тыс. пассажиров.