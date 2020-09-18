При этом сектор вряд ли сможет вернуться к докризисному уровню в этом году, несмотря на улучшение ситуации летом, отмечает агентство.

Выручка французской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE в первом полугодии, в частности, сократилась на $7,79 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале компания зафиксировала уверенное восстановление продаж в Китае. Однако в Европе и США выручка значительно снизилась, несмотря на позитивные признаки в июне.

Выручка Kering SA, которая владеет брендами Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta, за январь-июнь оказалась на $2,65 млрд ниже по сравнению с первым полугодием 2019 года. Компания объяснила ухудшение показателей закрытием магазинов и приостановкой международного туризма.

Kering не стала давать прогноз на второе полугодие, однако отметила, что не ожидает до конца года компенсировать падение выручки в январе-июне.

Швейцарская Compagnie Financiere Richemont SA, владеющая брендами Buccellati и Cartier, за январе-июне потеряла $2,62 млрд. Компания не стала публиковать прогноз на финансовый год, который завершится в марте 2021 года.

Продажи производителя очков Ray-Ban EssilorLuxottica, в свою очередь, упали за полгода на $3 млрд.

"Восстановление потребительского спроса на товары класса "люкс" в последние месяцы приятно удивило, особенно среди китайских покупателей, но также и среди американцев", — отметил аналитик Credit Suisse Гийом Говиль.

По его мнению, хотя недостаток спроса со стороны путешественников продолжит оказывать давление на продажи во втором полугодии, спрос за период не должен упасть более чем на 5-10%.

Аналитик Credit Suisse также полагает, что восстановление будет более значительным для крупных брендов, включая Christian Dior, Louis Vuitton и Gucci.

С начала года акции LVNH снизились в цене на 0,1%, Kering — подорожали на 0,4%, в то время как котировки менее крупных Tod's SpA и Salvatore Ferragamo SpA упали на 39,2% и 32,2% соответственно.

Летом рост котировок производителей товаров класса "люкс" опережал рынок на фоне улучшения показателей выручки в таких странах, как Китай, Южная Корея и США, отмечает аналитик Citi Томас Шове.

В то же время, он считает, что "падение туристических потоков на основных "люксовых" направлениях, таких как Европа, Гонконг и Япония, и слабое потребительское доверие в развитых странах продолжат сдерживать глобальный спрос на товары класса "люкс" во второй половине 2020 года и возможно в начале следующего года".