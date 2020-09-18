"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул)", — говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В сообщении отмечается, что "рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю".

Ранее в пятницу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предположил, что Россия может полностью возобновить авиасообщение с другими странами к весне 2021 года.

РФ приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж на фоне пандемии COVID-19 в конце марта. 1 августа перевозчикам разрешили летать из нескольких российских городов в Лондон, Анкару, Стамбул, Занзибар (Танзания), с 10 августа — в турецкие Анталью, Бодрум, Даламан, с 15 августа — в Швейцарию. В сентябре также возобновились регулярные рейсы в Каир, Дубай и на Мальдивы.