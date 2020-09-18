"У нас открылись визит-центр и гостиница, посещение парка разрешено семьи и небольшим группам туристов", — сказал собеседник.

В парке по-прежнему действует запрет на мероприятия с числом участником более 50 человек. "Но, по сути, это — единственное оставшееся существенное ограничение. Хотя, конечно, мы по-прежнему обязываем туристов соблюдать нормы безопасности. Так, при посещении визит-центра непременными остаются маски. Остаются в силе и обработка рук антисептиками, и правила социального дистанцирования", — добавили в администрации парка.

Как сообщалось, парк был закрыт для посетителей 30 марта. Впоследствии режим его работы был ослаблен.