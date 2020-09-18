"Тенденция в целом такова, что с осени до, может быть, весны следующего года большинство стран будут постепенно открываться и для россиян, и для остальных граждан. Идет постепенная тенденция к тому, что авиасообщение будет восстанавливаться. Думаю, что к весне, может, к окончанию весны Россия восстановит полеты со многими странами", — сказал он на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Игнатьев, в ближайшее время авиасообщение с РФ планирует возобновить Болгария. "По моим данным, Болгария собирается открывать авиасообщение", — сообщил он.

"Россия возобновляет авиасообщение с другими странами на паритетной основе. Хотя я бы ориентировался на эпидемиологическую ситуацию в каждом государстве", — добавил Игнатьев.

Ранее заместитель премьер-министра по экономической и демографической политике и министр туризма Болгарии Марияна Николова заявляла, что болгарские авиационные власти сообщили Росавиации о готовности возобновить авиасообщение при получении разрешения со стороны РФ. В республике надеются на открытие границ между странами до конца 2020 года.