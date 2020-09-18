Награждение состоялось в Москве на форуме "Спорт.Туризм.Бизнес".

"Ежегодно курорт "Роза Хутор" посещают почти два миллиона гостей. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, проектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 102 километра, 29 подъемников. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 15 отелей разной категории звездности", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что семь лет подряд, начиная с 2013 года, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2020 году курорт получил престижную награду Travellers' Choice сервиса TripAdvisor.