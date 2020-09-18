Речь идет о готовых и замороженных блюдах разных кухонь мира, говорится в сообщении аэропорта. Меню было разработано специально для реализации в сегменте ритейла, особое внимание в нем уделено "принципам правильного питания".

"Домодедово кэтеринг" занимается приготовлением блюд для авиакомпаний, бизнес-залов, мероприятий аэропорта и его партнеров. В сутки оно может поставлять около 80 тыс. рационов, отмечают в "Домодедово".

По данным "СПАРК-Интерфакс", в прошлом году "Домодедово кэтеринг" получила 3,8 млрд руб. выручки, оставшись с чистым убытком в 120 млн руб. До этого четыре года подряд выручка компании превышала 4 млрд руб., а чистая прибыль варьировалась от 449 до 758 млн руб.