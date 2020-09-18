"По предварительным данным, водитель микроавтобуса, перевозивший 14 россиян на экскурсию, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство завалилось на бок. Обстоятельства ДТП выясняются. Мы следим за ситуацией и находимся в контакте с администрацией больниц, представителями страховой компании, туроператорами и правоохранительных органов", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в дипмиссии.

Как рассказали в Генконсульстве, ДТП произошло в пятницу около 13:00 в местечке Авсаллар (Аланья), в нем пострадали 11 российских туристов. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в близлежащие медучреждения для более детального осмотра и оказания неотложной помощи.

В свою очередь, ранее генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная сообщила, что в микроавтобусе на момент происшествия находилось 11 путешественников, 9 из них пострадали.