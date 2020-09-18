"Мы должны привлекать в работу по созданию качественных условий для альпинистов и горных туристов таких экспертов мирового уровня, как Федор Конюхов. У его команды есть богатейший опыт организации экспедиций высшей категории сложности во всех уголках мира. Они на практике представляют, что нужно территории, чтобы стать еще более привлекательной для туристов и спортсменов, на что нужно более пристально обратить внимание", — приводит пресс-служба слова Трутнева на встрече с Конюховым.

Вице-премьер отметил, что "первоочередная задача, которую мы перед собой ставим, — развитие туристической инфраструктуры, создание комфортных условий для отдыха и развлечения людей".

Ранее, в ходе визита в Кабардино-Балкарию в начале августа, Трутнев предложил создать центр горнолыжного отдыха мирового уровня на базе курорта "Эльбрус".