"Речь идет о туристах, которые направлялись на экскурсию, приобретенную в нашей компании. На момент происшествия в микроавтобусе находилось 11 путешественников. Девять человек пострадали", — сказала она.

Как отметила Подгорная, на место ДТП были отправлены врачи из ближайшего госпиталя, которые выявили у туристов различные незначительные травмы – гематомы и ссадины. Пострадавшие, по ее словам, были застрахованы в компании ERV, они получили всю необходимую медицинскую помощь.

В пятницу журналист уральского портала E1 Сергей Панин сообщил, что стал свидетелем ДТП с автобусом, в котором туристы из России и Украины отправились на экскурсию в горы в турецкой Аланье. Авария произошла в 12:45, один из трех автобусов, перевозивших туристов, во время спуска по горной дороге, перевернулся, врезался в дерево и остановился. В результате некоторые пассажиры получили травмы.