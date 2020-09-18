"В рамках заключенного соглашения об информационном сотрудничестве национальный туристический портал Russia.Travel и государственная информационная система "Туристский реестр Санкт-Петербурга" (Турреестр) будут обмениваться информацией: новостями, событиями, маршрутами, туристическими объектами и сервисами. Такое партнерство позволит путешественникам узнавать все самое интересное и важное о городе, чтобы быстро и удобно спланировать в нем отдых. Регион получит дополнительные возможности для продвижения туризма, а портал – актуальный контент", — сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Как подчеркнула глава ведомства Зарина Догузова, Санкт-Петербург стал первым регионом, с которым Ростуризм начинает работать в рамках глубокой модернизации портала Russia.Travel и создания цифровой платформы в сфере туризма.

В пресс-службе пояснили, что Турреестр Санкт-Петербурга представляет собой информационную систему исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в состав которой входят сведения о субъектах туристской индустрии и туристских возможностях Санкт-Петербурга. Ресурс объединяет информацию о средствах размещения, объектах питания, объектах культуры, туристских маршрутах и прочих составляющих туристской индустрии города, в том числе в сфере делового туризма.

В состав реестра входят портал конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, официальный городской туристский портал Visit-Petersburg.ru и его одноименное мобильное приложение, а также официальный реестр туристических организаций Санкт-Петербурга – spbtourismdata.gov.spb.ru.

"В результате подписания соглашения на Russia.Travel появится "Единый календарь событий" с информацией обо всех развлекательных и деловых мероприятиях, которые будут проходить в интересных туристских локациях региона. Все данные будут подгружаться на сайт автоматически. Здесь же будет собираться информация о водных маршрутах Санкт-Петербурга, а также способах бронирования водных экскурсий. Появится интерактивная карта участников маркетинговой программы по продвижению Санкт-Петербурга как безопасного города "Петербургское гостеприимство" (Safe Travels). На сайте будет размещена информация о сервисах "карта гостя", "карта туриста", "транспортные карты" Санкт-Петербурга, появятся самые интересные маршруты города по различным тематикам", — рассказали в Ростуризме.