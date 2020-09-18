Исторический праздник пройдет на Красном холме и в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом.

По традиции торжества 19 сентября откроет Международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". На берегу Дона в районе деревни Татинки, где переправлялось войско московского князя Дмитрия Донского, развернется средневековый лагерь. Участники фестиваля познакомят гостей с бытом, костюмами, вооружением, ремеслами, кухней и традициями Руси и Золотой Орды. В программе — конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников и исторические маневры, средневековая ярмарка и мастер-классы.

В основной день торжеств, 20 сентября, будут работать ярмарка кулинарных брендов Тульской области и других регионов России, выставка-продажа сувениров, изделий художественного и декоративно-прикладного творчества. Для детей будет организована игровая площадка "Богатырская застава".

Официальная часть праздника начнется с торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Состоятся лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, гражданский митинг. А также пройдет акция "Шаги Победы": музею передадут капсулы с землей с трех Ратных полей России — Бородинского, Прохоровского и Куликова. Праздник продолжит шествие участников военно-исторического фестиваля, музыкально-театрализованной пролог, посвященный юбилею.

Далее состоится театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения.

"Спустя 640 лет на Куликовом поле оживет летописная история — сразятся Пересвет и Челубей, на поле выйдут пешие и конные воины московского князя Дмитрия Ивановича и ордынцы Мамая. Также в этот день можно понаблюдать за конными соревнованиями военно-исторических клубов, побывать на дефиле исторического костюма и послушать фолк-группы", — подчеркнули в пресс-службе.

Будут представлены и другие важные вехи военной истории нашего государства, связанные с памятными датами 2020 года, — 500-летие Тульского кремля и Засечной черты и 75-летие Великой Победы. С достижениями современной российской армии можно будет познакомиться на выставке оборонных предприятий Тульской области "Щит России". Для поклонников военной песни готовит программу Центральный оркестр Минобороны РФ.

Еще одна праздничная площадка развернется в музейном комплексе в Моховом. В течение дня гостей будет принимать Музей Куликовской битвы. Для маленьких посетителей будут работать игровые площадки с богатырскими забавами и древнерусскими ремеслами. Здесь же пройдет турнир по историческому средневековому бою.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.