"Я стал участником аварии с российскими туристами в Турции. Сегодня около 12:45 по местному времени в районе Аланьи один из автобусов, который перевозил туристов на экскурсию, во время спуска по горной дороге, перевернулся, врезался в дерево и остановился. Это был автобус без стекол и крыши, прогулочный. Но он был использован для перевозки пассажиров в том числе и по трассе", — рассказал он на видео, размещенном в телеграм-канале портала.

Как рассказал Панин, экскурсия состояла из трех частей. Сначала состоялась прогулка на яхте, а затем на автобусах туристов должны были довезти до места, где предполагались рыбалка и ужин.

"В один из моментов автобус, который ехал за нами, въехал в наш автобус. Скорость была небольшая, водитель отвлекся, никто не придал этому значения. Буквально через 10 минут поехали дальше, три автобуса было. В этот момент мы увидели, как автобус вдруг врезается в дерево – а надо понимать, что слева был обрыв, это была горная дорога – и переворачивается на левый бок. Пострадали 7 человек, все россияне, жители Москвы и Подмосковья", — рассказал журналист.

По его словам, скорая помощь забрала пострадавших только спустя полтора часа. "Все это время автобус не мог выехать с гор и добраться до какой-то понятной точки. Повреждения у людей к счастью не фатальные – перелом руки у одной женщины, у другой ушиб до крови головы, ушиб руки и ноги", — рассказал он.

Панин подчеркнул, что экскурсия была приобретена у туроператора "Пегас Туристик". "Нам было объявлено: покупайте официальные экскурсии, так как только они гарантируют помощь в случае ЧП", — добавил он.

Портал "Интерфакс-Туризм" обратился за комментарием к туроператору "Пегас Туристик". Генеральный директор компании Анна Подгорная заявила, что "информация уточняется".