Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу, проходит обсуждение.

Заказник предлагается создать на 240 гектарах в акватории южной части Азовского моря, у мыса Казантип (Керченский полуостров), на базе действующего памятника природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип".

Ожидается, что госзаказник отнесут к ведению Минприроды РФ. Министерство должно до декабря 2022 года подготовить и направить в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы для внесения сведений об установлении границ особо охраняемой природной территории федерального значения в Единый государственный реестр недвижимости.

В настоящее время в том районе зарегистрированы 15 видов растений и 50 видов животных, имеющих охранный статус, среди последних — дельфины, птицы, рыбы.

"Создание государственного природного заказника федерального значения "Казантипский морской" в перспективе приведет к сохранению целостности природных комплексов, повышению экологической стабильности и безопасности региона, сохранению рекреационной привлекательности прилегающих территорий", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства России.