"Установлено, что в августе — истекшем периоде сентября на территорию Тульской области прибыло 4745 граждан Российской Федерации, в отношении 302 граждан осуществляются проверки факта нарушения вышеуказанных требований", — сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным нарушениям будут возбуждены дела об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в течение трех дней со дня прибытия на территорию России, необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Ранее сообщалось, что согласно результатам первого этапа исследования, иммунитет к новой коронавирусной инфекции подтвержден у 16% жителей Тульской области.

По данным оперштаба, в регионе официально подтверждено 9,78 тыс. случаев COVID-19. Выздоровели более 8,7 тыс. человек, 354 человека скончались. На лечении находятся 666 человек.