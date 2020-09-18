"При хорошем раскладе (проект будет реализован — ИФ) в 2024 году", — сказал журналистам в пятницу вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Он добавил, что стоимость проекта для города станет понятна на этапе проектирования при разделении работ между Петербургом и Управделами президента РФ.

"Управление делами президента продолжает реализовывать проект строительства Театра Бориса Эйфмана (на участке будущего парка — ИФ) и подземной парковки перед театром, а также инженерно-технологического блока, примыкающего к зданию театра. В этих же границах будет полное благоустройство, которое будет синхронизировано с концепцией победителя (конкурса концепций парка " Тучков буян", бюро " Студия 44" — ИФ), — сказал Линченко.

Директор КБ Стрелка Денис Леонтьев со своей стороны отметил, что на этапе проведения конкурса стоимость реализации победившей концепции парка оценивалась в 5-6 млрд рублей.

Ранее в пятницу главный архитектор Петербурга сообщил журналистам, что архитектурное бюро Никиты Явейна "Студия 44" победило в конкурсе ландшафтно-архитектурных концепций парка "Тучков буян",

Тучков буян (от устар. "буян" — речная пристань; место для выгрузки товаров с судов), — бывшее здание пеньковых складов, выстроенное в 1763-1772 годах на одноимённом островке в русле Малой Невы, памятник раннеклассической петербургской архитектуры. В начале XX века протоки между буяном, соседними безымянными островками и Петроградским островом были засыпаны, и название "Тучков буян" перешло на новую городскую территорию, ограниченную современными проспектом Добролюбова с севера, улицей Тучковой дамбы и Тучковым мостом c запада, площадью академика Лихачёва и Биржевым мостом с востока и Малой Невой с юга.

Обширный квартал, к которому планировали присоединить и Ватный остров, должен был стать музейно-выставочным комплексом; этот проект не состоялся из-за начала Первой мировой войны. Восточная часть представляет собой большую стройплощадку — здесь, на месте снесённых корпусов института прикладной химии, было запланировано строительство комплекса зданий для Верховного суда РФ, а теперь — парка.