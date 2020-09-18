"Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД) проведены масштабные работы по устранению последствий камнепада, который произошел на 78 км участка Порт Байкал — Уланово вследствие обильных осадков. Была привлечена тяжелая техника, дополнительные бригады специалистов службы пути", — сообщила в пятницу пресс-служба ВСЖД, филиала РЖД.

Всего было убрано свыше 700 кубометров горной породы. Помимо этого, в течение пяти дней обследованы и укреплены потенциально опасные скальные места на нескольких участках КБЖД.

"Решение о возобновлении движения принято после подтверждения того, что скально-обвальные участки не представляют опасности. С 21 сентября 2020 года поезда начнут курсировать в соответствии с действующим расписанием. Движение будет открыто для пассажирских, туристических и хозяйственных поездов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 сентября на 78 км КБЖД произошел камнепад. Камни попали под поезд, никто не пострадал. РЖД приняли решение вернуть туристов с поезда в пункт отправления — Порт Байкал, а затем сообщили о приостановке движения.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 исторических объектов. Практически все они были возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км.

В настоящее время КБЖД используется в основном для туристических целей.