"Второй этап продаж туров с кэшбеком, который стартует в октябре, продлится 1,5 месяца", — сказала она журналистам в кулуарах форума "Доступная Арктика" в Санкт-Петербурге.

Она пояснила, что дата начала распродажи будет зависеть от того, как скоро ведомству удастся согласовать правила предоставления субсидий. Проект документа 16 сентября был размещен на портале правовой информации.

Первая распродажа туров по России с кэшбеком прошла с 21 по 28 августа. Для получения кэшбека нужно было приобрести тур стоимостью от 25 тыс. рублей продолжительностью не менее четырех ночей. В рамках программы порядка 70 тыс. туристов купили путешествий более чем на 1,4 млрд рублей. Правительство выделило на реализацию программы 15 млрд рублей, ее цель – поддержка туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В ее рамках туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России, приобретенных на сайте мирпутешествий.рф у участников программы – туроператоров и отелей. Первый этап распродажи туров по России с кэшбеком прошел с 21 по 28 августа. В его рамках более 60 тыс. туристов купили туров и размещения в отелях более чем на 1,4 млрд рублей. Кэшбек составлял 5 тыс. рублей за каждые 25 тыс. рублей стоимости одной туристской услуги, но не более 15 тыс. рублей на одну банковскую карту.

Ко второму этапу правила программы планируется изменить – минимальный порог для возврата денег будет снят, а максимальная сумма кэшбека составит 50 тыс. рублей. Минимальное количество дней отдыха для участия в программе будет сокращено с 4 до 2 дней, чтобы участвовать в ней могли также поездки на выходные.