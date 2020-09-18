"Федеральное агентство по туризму начинает 22 сентября сбор заявок на участие в конкурсе грантовой поддержки предпринимательских инициатив в сфере туризма. Это новая мера поддержки, которая актуальна, в том числе для арктического региона. Хочу поделиться новостью о том, что 22 сентября мы начинаем сбор заявок на конкурс грантовой поддержки", — цитирует пресс-служба выступление главы Ростуризма Зарины Догузовой на открытии форума "Доступная Арктика" в Санкт-Петербурге.

Сбор заявок на конкурс будет проходить в течение месяца.

По словам Догузовой, Ростуризм впервые будет софинансировать предпринимательские инициативы в сфере туризма.

Как сообщалось, правительство РФ выделило дополнительно 1,2 млрд рублей Ростуризму на грантовую поддержку общественных и предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Для софинансирования будут выбираться проекты, которые предполагают нестандартные подходы к формированию турпродукта и внедряют инновационные решения в отрасли. В том числе, проектов по созданию кемпингов, автокемпингов, модульных отелей, способствующих развитию экотуризма. Также гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство существующих, включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха и др. Поддержку можно будет получить и для проектов, создающих доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья на объектах размещения или туристического показа, а также пляжах.

Ранее Ростуризм разъяснял, что претендовать на получение субсидии из бюджета смогут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства в объеме не менее 30% запрашиваемого гранта, а максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Заявки на предоставление можно будет подавать в электронной форме по принципу президентских грантов.