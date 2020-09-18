Ранее открытие базы планировалось с 18 сентября 2020 года.

"Таким образом, начало полетов в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Венецию, Тревизо, Милан, Бергамо (Италия) и Мальту переносится на 3 декабря 2020 года", — отмечается в сообщении.

Рейсы из Петербург в Стокгольм и Осло планируется запустить с 15 декабря, в Болонью и Турин — с 17 декабря и 19 декабря 2020 года соответственно, в Катанию — с 30 марта 2021 года.

Как сообщалось ранее, венгерский лоукостер в сентябре 2020 года планировал открыть из "Пулково" пять новых направлений из аэропорта — с 18 сентября в Зальцбург (Австрия), с 19 сентября в Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания), Стокгольм (Швеция) и на Мальту.