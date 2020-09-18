"Признав подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — сообщила в пятницу прокуратура Приморского края.

Суд также на 2,5 года лишил виновника ДТП права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

В суде установлено, что в мае 2019 года на трассе Хабаровск — Владивосток возле Уссурийска водитель не справился с управлением. В результате автобус врезался в дерево и перевернулся, погибли двое туристов из КНР. Автобус был технически исправен.

Обвинительное заключение по делу утверждал заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь.

Ранее сообщалось, что 28 мая 2019 года на дороге возле Уссурийска перевернулся автобус с китайскими туристами. Два человека — мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения — погибли. За медицинской помощью после ДТП обратились 19 человек.

Перевозку осуществляла транспортная компания "Приморавтотранс", работающая на международных направлениях.