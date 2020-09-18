"В связи с возобновлением транспортного сообщения и снятием ограничений на въезд и выезд с 1 октября снимаются ограничения для осуществления международного туризма", — сообщил оперативный штаб при правительстве Узбекистана со ссылкой на решение республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

С 1 октября власти Узбекистана также снимают введенные ранее из-за пандемии ограничения на въезд и выезд авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

В соответствии с принятым решением, туристические группы не менее пяти и не более 15 человек не помещаются на карантин по коронавирусу после прибытия в страну. Вместе с тем, туристы, приезжающие в Узбекистан, обязаны соблюдать карантинные правила, иметь страховку и справку о прохождение теста на COVID-19, либо сделать этот тест по прибытии в страну.

В стране разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel guaranteed.

Узбекистан закрыл границы и прекратил транспортное сообщение с другими странами с середины марта, когда в стране были выявлены первые случаи заражения коронавирусом. Тогда же были прекращены все туристические поездки. В результате более 1,5 тыс. туроператоров и 1,2 тыс. отелей приостановили свою деятельность. Для смягчения последствий пандемии власти страны предоставили туристической индустрии ряд налоговых льгот.

По данным на утро пятницы, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 49 тыс. 994 (+609 за сутки), выздоровели 46 тыс. 92 человек (+618 за сутки), зафиксировано 417 летальных исходов (+6 за сутки).