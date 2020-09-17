В июне для поддержки операционной деятельности аэропортов правительство выделило из резервного фонда 10,9 млрд руб. Средства направлялись на выплату зарплат сотрудников (кроме руководства и членов совета директоров), содержание и ремонт зданий, оборудования, транспорта. Согласно утвержденному ранее постановлению, субсидии распределялись из расчета 195,4 руб. за каждого пассажира, "потерянного" аэропортом во II квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

К началу сентября Росавиация получила от 108 аэропортов заявки на 9,1 млрд руб. субсидий, из них одобрено — на 8,67 млрд руб., доведено до заявителей — 8,12 млрд руб., сказано в пояснительной записке Минтранса.

"В связи с тем, что оказываемая в рамках постановления №813 финансовая поддержка сохраняет свою актуальность и является зачастую критически важной для ряда российских аэропортов, предлагается продлить срок действия программы субсидирования российских аэропортов в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований до июля 2020 года включительно", — говорится в записке.

Пассажиропоток российских аэропортов в апреле этого года упал на 91%, в мае — на 90%, в июне — на 74%. При этом общий убыток от операционной деятельности предприятий составил 13,3 млрд руб., сказано в пояснении.