"Виза STV позволит иностранным туристам приезжать в страну, но они должны будут согласиться на обязательный 14-дневный карантин и остаться в стране не менее 90 дней. Визу можно будет продлевать дважды, каждый раз на 90 дней. Стоимость визы, которая не имеет возрастных ограничений, составит 2 тыс. бат (около 4,8 тыс. рублей). Ожидается, что специальная визовая схема вступит в силу после официального объявления властей и будет доступна до 30 сентября 2021 года", — рассказали в ТАТ.

Там подчеркнули, что туристы, которые хотят получить визу STV, должны соблюдать принятые в Таиланде меры по контролю и профилактике COVID-19. Им также потребуются подтвердить возможность длительного проживания в Таиланде: например, бронь гостиницы или договор аренды жилья на длительный срок.

Сейчас Таиланд закрыт для иностранного туризма, исключение сделано для нескольких категорий зарубежных гостей – это дипломаты, представители ООН, командированные, а также туристы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных поездок. Всем им нужно проходить 14-дневный карантин. С 1 октября остров Пхукет планирует возобновить прием иностранцев в порядке эксперимента, но с жесткими ограничениями.