"По итогам первого этапа конкурсного отбора в число номинантов вошел проект "Самоварфест-2020", который прошел в этом году в Ярославле и был приурочен к 2010-летию города. Создатели проекта позиционируют его как фестиваль русского гостеприимства. Его цель – возможность интегрировать в единое культурное и духовное пространство представителей разных национальностей России, и продемонстрировать современные достижения субъектов РФ", — говорится в сообщении организаторов конкурса.

Как отметили в оргкомитете, также среди номинантов – AR-проект (дополненная реальность) "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика".

Полный список номинантов, определенных по итогам первого этапа, будет объявлен 30 сентября. Квалификационный отбор проектов будет проходить до декабря 2020 года. Церемония награждения лауреатов и презентация лучших проектов пройдет 11 декабря в Москве.

Национальная премия "Два полюса", посвященная памяти советского ученого-полярника Николая Корнилова, учреждена с целью мониторинга реализации проектов на территории Арктического региона, а также выявления инициатив, которые могли бы стать проектами межрегионального сотрудничества на территории всей России. Задача премии – поддержка и продвижение успешных проектов, направленных на создание и развитие новых точек роста для арктических регионов.

Премия вручается в 12 номинациях по 12 национальным проектам – "Медицина", "Качество жизни", "Экология", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Агропромышленный комплекс (АПК)", "Развитие инфраструктуры", "Цифровая экономика", "Туризм", "Международное сотрудничество и экспорт", "Социальная инициатива".