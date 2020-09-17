"Прирастает (по количеству зараженных — ИФ) возрастная категория 30-49 лет — это лица трудоспособного возраста. И отсюда мы с коллегами из Роспотребнадзора делаем вывод, что наше общение, поездки, отпуск, выезды за рубеж вносят определенный вклад в дальнейшее развитие инфекции", — сказала Быковская.

Она отметила, что в регионе увеличилось количество зараженных в возрасте старше 65 лет.

"Наша задача соблюдать требования, которые предъявляются медицинскими работниками, Роспотребнадзором, донести руководителям предприятий, что не нужно ослаблять меры безопасности, которые были введены", — добавила министр.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области зафиксировано 19 тыс. 533 случая инфицирования коронавирусом, прирост за сутки составил 171 человек. 15 тыс. 895 пациентов выздоровели, 423 умерли. Загруженность коечного фонда составляет 58,3%.