"Альянс туристических агентств – крупнейшее и на сегодня единственное объединение турагентов России федерального уровня (более 5 тыс. членов), крайне обеспокоено сложившейся ситуацией в отрасли в связи с последствиями коронавирусной инфекции. Пандемия вызвала приостановку всей сферы туризма, что повлекло за собой череду банкротств профессиональных участников рынка, а многие турагентства до настоящего момента не выходят на докризисные показатели доходности", — говорится в тексте обращения, которое есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Как напоминает альянс, законопроект о введении электронной путевки 12 мая прошел первое чтение и рекомендован к принятию во втором. Второе чтение документа несколько раз переносилось, а сейчас отложено на осеннюю сессию. Против его принятия выступили крупнейшие общественные организации в сфере туризма – Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциация туроператоров России (АТОР). Кроме того, за перенос рассмотрения документа высказался Ростуризм.

"АТА полностью поддерживает поправки, считая, что введение единого цифрового инструмента, "Электронной путевки", поможет очистить рынок от недобросовестных турагентов и туроператоров, обеспечить равные условия конкуренции и главное – защитит права потребителей, что приведет к росту доверия к комплексному турпродукту. Это чрезвычайно необходимо для бизнеса в условиях роста доли самостоятельных туристов. "Обеление" отрасли также приведет к нормализации отношений между турагентами и туроператорами, туроператорами и страховщиками. Последнее особенно актуально в связи с недавним отказом страховой компании "Лексгарант" в возмещении средств туристам туроператора "Робинзон-Турс", что вызвало волну негодования у потребителей и негативно сказалось на всех участниках рынка", — говорится в письме.

Как считают в АТА, существующая система финансовых гарантий не совершенна, в результате чего зачастую за недобросовестно ушедших с рынка туроператоров перед туристами фактически отвечают турагенты.

"Остро проблемы «серого» рынка выявила и ситуация с недавним прекращением деятельности центра бронирования "Клео Тур" (ущерб оценивается в более чем 200 млн руб.). В связи с чем, считаем целесообразным скорейшее внедрение новой единой системы финансовых гарантий — гарантийного фонда, предложенного в рамках вышеуказанного законопроекта. Отметим, что он является добровольной альтернативой действующей смешанной и неэффективной системе. Альянс полагает, что электронная путевка, обеспечивающая в реальном времени контроль и прозрачность туристического рынка вместе с гарантийным фондом заложат технологическую основу для нормализации системы финансовый гарантий", — говорится в письме.

В соответствии с законопроектом о введении в России системы "Электронная путевка", туроператоры должны в обязательном порядке вводить в нее информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Кроме того, документом предусмотрено создание гарантийного фонда, средства которого можно использовать для помощи туристам в экстренных ситуация, выплат за аннулированные туры, а также для инвестирования в инфраструктуру внутреннего туризма.