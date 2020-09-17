"Итоги прошедшего летнего сезона свидетельствуют о том, что загрузка отелей превысила показатели прошлого года на 20%. Рост посещаемости горного кластера составил 42%", — сказал Пушкарев.

Он отметил, что по прогнозам руководителей горнолыжных комплексов, общая загрузка на предстоящие новогодние праздники уже составляет 52%, а по ряду отелей загрузка выше 95%.

"Темпы бронирования примерно в три раза выше, чем в прошлом сентябре", — подчеркнул вице-мэр.

"Понимая, что зимний курортный сезон с учетом эпидемиологической обстановки будет нестандартный, непростой, уже в сентябре мы начинаем проводить встречи с руководителями горнолыжных курортов, обсуждать все вопросы и проблемы. Мы планируем также привлечь и ресурсоснабжающие организации, все городские службы, ГИБДД, чтобы заранее максимально и качественно подготовиться к зимнему сезону", — рассказал Пушкарев.

По его словам, в гостиницах Сочи, в том числе и в поселке Красная Поляна, туристов принимают с выполнением всех требований Роспотребнадзора: проводят обязательную дезинфекцию номерного фонда, на стойках регистрации установлены защитные экраны, соблюдается социальная дистанция.