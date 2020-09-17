"В ЮАР 1 октября перезапускается международный туризм, а граждане республики смогут выехать за рубеж в другие страны. Мы будем постепенно ослаблять ограничения на международные поездки", — сказал Рамафоса.

Между тем, президент подчеркнул, что туристы из стран с высокими показателями заражений коронавирусом не смогут посетить ЮАР в ближайшее время. Точный список стран, откуда въезд разрешен, пока не опубликован.

По его словам, иностранцы, прибывшие в один из трех аэропортов страны (в Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане), обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Если у пассажира нет при себе справки, то он должен соблюдать двухнедельный карантин.

"У всех пассажиров, независимо от того, есть ли у них справка или нет, будет измеряться температура. Если у кого-то проявились симптомы коронавируса, то он должен будет сдать дополнительный тест и соблюсти двухнедельный карантин, если результаты будут положительными", — пояснил Рамафоса.

Также все прибывающие в ЮАР должны будут загрузить специальное приложение на смартфоны, чтобы отслеживать контакты с любыми людьми.

Как отмечает портал, несмотря на множество послаблений, туристам необходимо соблюдать ряд ограничений, чтобы избежать распространение коронавируса. Среди них – ношение масок во всех общественных местах, соблюдение комендантского часа, собираться можно группами не более 250 человек в помещении, не более 500 на улице, продажа алкоголя разрешена только с понедельника по пятницу (с 9:00 до 17:00).

В свою очередь, все гостиницы будут открыты с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования, пляжи, заповедники и другие природные достопримечательности будут открыты, разрешена организация экскурсий для туристов.

Как отмечает портал, ежегодно ЮАР посещают около 17 млн туристов, открытие границ играет очень важную роль для турбизнеса республики.

ЮАР закрыла свои границы 27 марта, страна была одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса в мире, за все время там в республике зафиксировано почти 653,5 тыс. случаев COVID-19, 15,7 тыс. человек скончались. Тем не менее, с мая число заболевших стремительно падает.

Из России до Йоханнесбурга сейчас можно добраться со стыковкой в Лондоне, с которым с 1 августа возобновлено авиасообщение.