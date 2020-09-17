Отмечается, что сокращение показателей связано с резким падением авиаперевозок весной и в первой половине лета из-за ограничений на фоне распространения коронавируса.

"В первой половине года авиаотрасль столкнулась с колоссальными трудностями, связанными с пандемией COVID-19. Резкое и масштабное сокращение пассажирских авиаперевозок затронуло и аэропорт "Симферополь". Пассажиропоток второй половины лета не смог в полной мере компенсировать потери первого полугодия", — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгения Плаксина.

Тем не менее, говорится в сообщении, аэропорт вместе с авиакомпаниями сохранил разветвленную маршрутную сеть полетов в Крым. Как и в прошлом году, рейсы совершались по 56 направлениям.

Самыми популярными направлениями полетов в Крым, как и раньше, стали Москва и Санкт-Петербург. В ТОП-5 самых популярных направлений этого года вошли также Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

"Из московских аэропортов в Крым и обратно перевезено 1,738 млн человек, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рейсами между Симферополем и Санкт-Петербургом воспользовались 365 тыс. человек. Полеты между столичными аэропортами и Крымом выполняли 11 авиакомпаний, из Санкт-Петербурга — 5 авиаперевозчиков", — говорится в пресс-релизе.