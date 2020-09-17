Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Согласно постановлению, приглашающая сторона обязана реализовать гарантии медицинского, материального и жилищного обеспечения прибывшего иностранного гражданина на условиях, определенных в гарантийных письмах, а также оказывать содействие в реализации заявленной иностранцем цели въезда.

Таким образом, если цель въезда в РФ иностранца "деловая", то принимающая сторона должна осуществлять проведение совещаний, конференций, переговоров или заключение контрактов. "Если цель въезда "рабочая" — трудоустройство, предоставление рабочего места, оформление трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)", — говорится в документе.

Принимающей стороне необходимо организовывать обучение, а также проведение мероприятий гуманитарного, религиозного, культурного или спортивного характера в случае "учебной" и "гуманитарной" целей въезда иностранного гражданина соответственно.

В ситуации, когда цель въезда иностранца "частная", принимающая сторона занимается его постановкой на миграционный учёт и заключает договор аренды с арендодателем помещения для предоставления жилья иностранному гражданину.

В случае потери контакта с прибывшим иностранцем принимающая сторона должна уведомить территориальный орган МВД РФ.

"Министерству внутренних дел Российской Федерации доложить в правительство РФ до 15 июля 2021 года о результатах анализа практики применения настоящего постановления", — отмечается в документе.

Настоящее постановление действует в течение 6 лет со дня вступления в силу.