"В августе в аэропорт Антальи прибыло 225 тыс. российских туристов. В сентябре мы достигли этой цифры по итогам двух недель. В общей сложности больше 50% пассажиров воздушной гавани прибывает из России", — цитирует издание одного из генеральных менеджеров компании-оператора аэропорта Fraport TAV Antalya Airport Дениза Варола.

По словам другого топ-менеджера воздушной гавани, Билгихана Йылмаза, наиболее вероятно, что россияне составят более половины всего пассажиропотока аэропорта Антальи и по итогам 2020 года. "Это значительный рост по сравнению с долей в 35% в предыдущие несколько лет", — добавил он.

Как отметил Йылмаз, Турция – одна из немногих стран, куда сейчас могут летать российские туристы. Кроме того, отдых на курортах страны привлекает иностранных туристов своим сервисом и привлекательными ценами. "Как правило, турпоток из России во второй половине сентября уже идет на спад, но мы думаем, что в этом году россияне приедут в Анталью и в октябре, и в ноябре", — считает он.

Глава Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) Юлкай Атмаджа также считает, что у турецких курортов есть все шансы продлить сезон до зимы. "Мы думаем, что летний сезон может быть продлен до ноября или даже декабря, потому что число бронирований у отельеров вселяет такую надежду", — сказал он.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. За три недели последнего месяца лета и первые две недели сентября, по данным аэропорта Антальи, только на этот курорт прибыли более 500 тыс. российских туристов.

В 2019 году Турцию посетили 7 млн российских туристов, из них 6 млн прибыли в Анталию. Всего в 2019 году страну посетили 45 млн иностранных гостей.

По данным Минтуризма Турции, с января по июль 2020 года она приняла 5,4 млн иностранных туристов, в то время как годом ранее турпоток за этот период составил 24,7 млн.

В Министерстве прогнозируют, что по итогам года Турция примет 15 млн иностранных туристов, а доходы от туротрасли составят $11 млрд.