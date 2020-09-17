"Проект предусматривает масштабную маркетинговую кампанию: размещение креативной информации в общественном транспорте Москвы, а также на наружных рекламных поверхностях в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске, продвижение проекта посредством рекламы на телевидении, в YouTube и других digital-ресурсах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что концепция наружной рекламы "Начни субботу с Тулы" побуждает туристов посетить Тульскую область.

В частности, на тематических цифровых билбордах будут представлены главные достопримечательности Тульской области, исторический центр Тулы, в том числе кремль, празднование 500-летия которого состоится в конце сентября.

"Тульская область уже сегодня является популярным туристическим направлением для отдыха в формате выходного дня, предлагая гостям уникальные музеи, всемирно известные бренды, тематические сувениры, комфортабельное размещение и современную городскую инфраструктуру", — подчеркивается в сообщении.

Проект "Наполни выходные эмоциями" Ростуризм реализует совместно с Национальным туристическим порталом Russia.Travel. Участниками проекта кроме Тулы стали Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее сообщалось, что Тульская область участвует в проекте Ростуризма "Русские выходные или в трех часах до...", предлагающее жителям близлежащих областей посетить тульский регион и ознакомиться с его достопримечательностями. Всего в Тульской области действует 226 туристических маршрутов и 114 межрегиональных.