Правительство решило, что сначала карантин будет действовать две недели, начавшись с 14:00 пятницы, 18 сентября. После этого в стране оценят его эффективность и, в зависимости от результатов, определят, какие ограничения будут действовать еще одну неделю, и продлевать ли карантин на более длительный срок.

В это время не будут работать торговые центры, магазины промышленных товаров, туристические объекты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, спортивные залы и бассейны. Гражданам запретят удаляться от дома или места проживания более чем на 500 метров за исключением ряда случаев, например, разрешается обратиться за медицинской помощью, отправиться за товарами первой необходимости, к человеку, который нуждается в срочной помощи, на похороны, для необходимого ухода за домашними животными, на работу. Разведенным родителям разрешено встречаться, чтобы передавать друг другу детей, родителям-одиночкам разрешено встречаться с родственниками или нянями, чтобы оставить с ними детей под присмотром на время рабочего дня.

Государственные и частные предприятия, которые не ведут прием населения, а также жизненно важные предприятия продолжат работу в соответствии с предписаниями Минфина страны. В скором времени в ведомстве определят, какому проценту сотрудников предприятия можно будет ходить в офис.

Аптеки и продуктовые магазины не закрывают, также израильтянам на время карантина разрешено заниматься спортом в одиночку, например, бегать. Тем, кто живет рядом с пляжем, разрешается сходить туда, но только, чтобы плавать, а загорать или долго сидеть на пляже запрещается.

Запрещено будет находиться в чужом доме, ходить в гости, только если это не делается для оказания срочной помощи. В автомобилях разрешено ездить максимум втроем, и при этом все люди должны быть членами одной семьи. Таксистам позволят возить только одного пассажира.

Учебные заведения закроют с четверга за исключением учреждений для трудных подростков и детей с особенностями, также закроют и частные детские сады.

На открытом пространстве разрешено собираться группами не более 20 человек, а в закрытом — не более 10 человек. Это же касается и проведения молитв.

В Израиле в последний месяц резко обострилась ситуация с коронавирусом. В начале пандемии эта страна, по сравнению с другими странами мира, относительно слабо пострадала от COVID-19, власти быстро пресекли распространение вируса, введя ограничения. Однако после того, как их ослабили, вирус вновь начал распространяться, и в последние дни в Израиле фиксируют 4-5 тыс. случаев заражений в день. В связи с этим правительство неделю назад объявило о планах ввести карантин после осенних национальных праздников. Всего с начала пандемии в Израиле коронавирус выявили у 171 тыс. человек, но большая часть из них выздоровела, в настоящее время в стране болеют около 45 тыс. человек.