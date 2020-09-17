"Нам необходимо убрать лишнюю глину, чтобы проход получился минимум два метра в высоту и в ширину, хотя в итоге почти везде получается больше", — цитирует пресс-служба вуза старшего преподавателя географического факультета КФУ Геннадия Самохина.

Грунт вынимают вручную и вывозят на тачках. "Чем дальше мы проходим, тем становится сложнее, потому что расстояние для вывоза тачек постоянно увеличивается, и в день ребята пробегают более чем по 20 км. Мы постараемся механизировать эту работу, но для этого необходимо создать условия: сделать более широкую и ровную дорогу, чтобы могла проехать электрическая тележка", — отметил Самохин.

Он добавил, что ежедневно рабочие продвигаются вглубь пещеры на 4-5 метров. За первые три недели они прошли более 50 метров.

"Пока в пещеру проведено техническое освещение, но мы уже понимаем, что надо будет подумать над красивой подсветкой. На этапе проектирования мы еще не до конца представляли, как это будет, сейчас все вообще по-другому. Кроме того, нам предстоит почистить стены от глины, а смывать ее нельзя, потому что пол пещеры превратится в болото. Это интересные задачи, которые нам предстоит решить", — отметил Самохин.

Параллельно со строителями работают ученые-палеонтологи, они находятся в пещере и изучают извлекаемый грунт. Чаще всего встречаются фрагменты костей, но иногда попадаются целые элементы скелета: конечности носорога, рога бизона, кости крупных хищников.

За день палеонтологи промывают до 50 мешков грунта. Крупные кости встречаются нечасто — около десятка ежедневно. Ученые считают, что хищники заходили в пещеру на расстояние до 150 метров, поэтому предстоит изучить еще около 100 метров подземных проходов.

Объект должны сдать до конца 2020 года, скорость работ позволяет рассчитывать, что эти сроки будут соблюдены, говорит Самохин.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Среди них — кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов, останки мелких животных — грызунов, земноводных, птиц.

Разрозненные кости обнаружили в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала один километр. В 2020 году спелеологи нашли 400-500 метров новых ходов.

Пещеру могут открыть для посещения в 2021 году, туристы увидят менее 600 метров объекта.

Четырехполосная магистраль "Таврида" проходит от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Дорогу построила компания ВАД.