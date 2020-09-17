Два года назад в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" Крапивна стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. На благоустройство села было выделено порядка 83 млн рублей.

В результате благоустроена въездная зона, в ней установлены торговые ряды, остановочный павильон и туристический информационный центр. Отремонтированы тротуары, благоустроены парк, смотровая площадка, центральная площадь, три сквера, смонтировано уличное и парковое освещение.

Также выполнены работы по установке навигации, планировке территории, озеленению, устройству декоративного ограждения смотровой площадки, бетонированию металлических лавочек. Ведется реставрация колокольни, ремонт фасадов бывшей гостиницы "Лондон" и жилого дома по соседству.

По словам главы администрации Щекинского района Александра Гамбурга, после завершения работ по благоустройству и реставрации все исторические объекты Крапивны будут представлять собой единый ансамбль.

Также завершена реконструкция дом купца Прянчикова, где открылся музейно-выставочный комплекс русского искусства — филиал Тульского музея изобразительных искусств. Здесь размещены шедевры известных русских художников XIX-XX веков — Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Поленова, Верещагина, Кончаловского, Рождественского, Шагала и др. В музее работает детская изостудия.

В этом году завершатся реставрационные работы в доме купца Астафьева, будет благоустроен исторический Астафьевский парк. В следующем году в доме откроется еще один филиал Тульского музея ИЗО — музейно-выставочный комплекс зарубежного искусства.

Принцип работы созданного туристско-информационного центра строится на кооперации Крапивенского музея — филиала Музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" и бизнеса. В центре можно не только получить бесплатные консультации, но и купить сувенирную продукцию, записаться на мастер-класс и т.д. Помимо этого, в Крапивне установлена новая пешеходная навигация.

Вокруг ТИЦ в ближайшее время планируется установить арт-объекты. Первой дополнительной точкой притяжения стала туристическая почта. Теперь каждый турист может абсолютно бесплатно отправить свое послание из Крапивны, используя тематическую открытку.

С ходом работ ознакомился глава региона Алексей Дюмин. Он поручил разработать новые туристические маршруты, в которые будут включены отреставрированные экскурсионные объекты.

"В Крапивне нет крупных промышленных предприятий, но есть уникальное культурное наследие, которое может и должно стать драйвером развития всей территории. К празднованию 500-летия Тульского кремля здесь проведены масштабные работы, а к 2021 году должен появиться целый арт-квартал", — подчеркнул Дюмин.

Он отметил, что благоустройство села Крапивна — яркий пример комплексного подхода к возрождению территории.

"С одной стороны, мы создаем здесь современные пространства для отдыха и досуга. С другой — приводим в порядок исторические объекты, тем самым развивая туристический потенциал. Для этого используем возможности разных программ, а также внебюджетные средства", — отметил Дюмин.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны и является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".

Первое упоминание о Крапивне относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Л.Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства. Здесь ежегодно проводится фестиваль крапивы, также планируется создание первого в России музея земства.