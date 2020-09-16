Штат Thomas Cook теперь составляет порядка 50 человек по сравнению с 21 тыс. до банкротства. Большинство топ-менеджеров, включая CEO Алана Френча, являются бывшими сотрудниками Thomas Cook.

Оператором большинства рейсов, предлагаемых Thomas Cook, изначально будет easyJet. Туроператор сконцентрируется на продаже туров из Великобритании в Италию, Грецию и Турцию, находящиеся в списке безопасных для путешествия стран, который составляет британское правительство.

Если запуск продаж в Великобритании окажется успешным, компания планирует расширить бизнес на Бельгию и Нидерланды. Помимо этого, Thomas Cook видит перспективы во Франции, где Fosun принадлежит туристическая Club Med.

"Мы готовы наращивать (предложение — ИФ) очень быстро", — сказал Алан Френч.

Аналитик Redburn Алекс Брингал отмечает, что банкротство нанесло "значительный ущерб бренду, особенно в Великобритании". Он считает, что успех Thomas Cook будет зависеть от амбиций Fosun, а также от восстановления турбизнеса в целом.

Инвестиции в Thomas Cook важны для Fosun, которая являлась крупнейшим акционером туроператора до объявления его банкротства в сентябре 2019 года, в результате которого британскому правительству пришлось возвращать на родину 150 тыс. туристов.