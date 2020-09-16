"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан: супругов, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство", — заявил Мишустин на заседании правительства в среду.

Для этого, по его словам, кабинет министров вносит ряд изменений в закон "О порядке выезда из РФ въезда в РФ".

"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года. И сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", — сказал Мишустин.

Кроме того, добавил он, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы России, чтобы сохранить право на получение визы.

"Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться. У них будет больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство", — сказал Мишустин.