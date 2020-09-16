"Накануне празднования годовщин Куликовской битвы у деревни Татинки Кимовского района, где переправлялось войско Дмитрия Донского, обустраивается большой походный стан. Здесь в течение нескольких дней царит дух Средневековья, традиции Руси и Орды эпохи Куликовской битвы. На основании археологических, изобразительных и письменных источников наши современники воссоздают костюм, ремесла, кухню двух культур. В экспериментах оттачивают мастерство владения оружием и технику ведения боя", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь музея-заповедника "Куликово Поле" Любовь Котикова.

На Куликово поле приедут реконструкторы и ремесленники из Саратова, Пскова, Ижевска, Белгорода, Санкт-Петербурга, Иванова, Чаплыгина, Радужного, Краснознаменска, Боброва, Переславля-Залесского, Воронежа, Рыбинска, Тулы и городов Тульской области, Железногорска, Ростова-на-Дону, Москвы, Каширы, Ивантеевки, Щелково, Чехова, Борисоглебска, Калуги, Пензы, Костромы, Владимира, Ртищево, Сасово, Липецка, Ельца, Мурома, Рязани, Харькова.

"Программа фестиваля разнообразна. Пройдут турниры по метанию копий, сулиц и стрельбе из лука, массовые сшибки-бугурты, конкурсы исторической кухни, военного и мирного костюма, лекции о вооружении эпохи Куликовской битвы, средневековая ярмарка и концерты фолк-групп", — отметила представитель музея.

В субботу, 19 сентября, фестивальная площадка открыта для всех желающих. Можно побывать на мастер-классах ремесленников и сделать стеклянные бусины, увидеть, как кузнец создает копии старинного оружия, научиться ткачеству и средневековым настольным играм, понаблюдать за состязаниями лучников, маневрами пехоты и кавалерии.

20 сентября исторический праздник развернется на Красном холме. Участники фестиваля "Поле Куликово" воссоздадут события 640-летней давности.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.