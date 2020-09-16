"В осенне-зимнем сезоне 2020-2021 года мы расширяем свое присутствие на внутренних направлениях и предлагаем российским туристам пакетные туры в Петербург с включенным перелетом", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, полетная программа авиакомпании "Россия" стартует 28 сентября. Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы три раза в неделю, из Перми – два раза в неделю. Туристы полетят на самолетах Boeing 737-800 и Boeing 747-400.

Пакеты включают проживание в одном из 60 объектов размещения Петербурга от недорогих до люксовых, экскурсионную программу, трансфер и страховку.

Как прогнозируют в "Библио-Глобусе", благодаря собственной полетной программе и поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, к началу летнего сезона 2021 года туроператор отправит в Санкт-Петербург более 150 тыс. российских туристов.