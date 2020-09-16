"Мы предлагаем дополнить законопроект и установить административную ответственность турагента за деятельность по продвижению и реализации туристского продукта туроператора, с которым у него отсутствует договор, а также за осуществление деятельности турагентом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре турагентств. Второй момент, мы предлагаем установить административную ответственность туроператора за то, что он не вносит сведения о турагентах, которые осуществляют реализацию и продвижение их турпродукта в реестр турагентов, либо делают это с нарушениями", — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время выступления на пленарном заседании в Госдуме.

Согласно принятым в первом чтении поправкам, турагенту может грозить штраф до 30 тыс. рублей за деятельность по продвижению и продаже турпродукта туроператора, с которым у него отсутствует действующий договор. Такие же санкции могут ввести за осуществление турагентской деятельности лицами, сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре турагентов. Если туроператор не внесет сведения о турагентах в реестр или сделает это с нарушениями, то ему выпишут штраф до 100 тыс. рублей.

Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 3 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

"Ответственность предлагается ввести с 1 июля 2022 года. Но ко второму чтению мы обсудим законопроект с участниками туррынка и, возможно, будем предлагать другие сроки вступления в силу", — добавила Догузова.

Глава Ростуризма заметила, что реестр турагентств будет создан за счет средств федерального бюджета и за счет средств, выделенных Ростуризмом.

В соответствии с законопроектом, Единый федеральный реестр турагентов является федеральным информационным ресурсом, содержащим сведения о лицах, осуществляющих турагентскую деятельность. Членство в нем будет обязательным для всех турагентств и бесплатным. Вести реестр будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, данные должны будут заносить туроператоры, включая сведения о наличии договоров со своими турагентами с указанием срока их действия и сферы туризма.