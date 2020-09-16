"Мы видим рост раннего бронирования больше чем на 80%. Туристы, столкнувшись с ситуацией, когда они не смогли поехать туда, куда хотели, начинают заранее бронировать туры на следующий год. Есть тренд на более ранние брони, чем в прошлом году", — рассказал он.

По словам эксперта, в целом из-за коронавируса глубина продаж туров очень низкая, люди боятся бронировать заранее из-за неопределенности с карантинами. "Но на лето будущего года и период новогодних каникул продажи идут все активнее, так как туристы хотят гарантированно получить желаемые объекты размещения", — отметил Уманский.

Он добавил, что резкий рост спроса на отдых в России из-за закрытых границ выявил известную участникам рынка проблему дефицита качественных объектов размещения с хорошим соотношением цены и качества.

"Если брать весь объем номерного фонда, то всего около 10% составляет качественный. К нему мы относим отели, построенные в последние 10-15 лет либо прошедшие реновацию за этот период и управляемые профессиональным менеджером. На эту категорию приходится основной спрос. И в обычный сезон эти средства размещения имеют неплохую загрузку, но если появляется дополнительный спрос, они перегружаются. При этом 80% объектов размещения на российском юге составляет частный сектор, в который входят и гостиницы до 100 номеров, оформленные как частное домовладение. Среди них высокая конкуренция и даже в этом году в них не было дефицита мест и повышения цен, они стояли недозагруженными", — пояснил эксперт.