Проект предусматривает сокращение периода проживания в средстве размещения до 2 ночей, ‎что позволит включить в программу поездки выходного дня, снятие ограничения по минимальной стоимости туристской услуги, которое ранее составляло 25 тыс. рублей. А также увеличение максимального размера выплаты с 15 до 50 тыс. рублей за одну туристскую услугу.

Также в программу будут включены санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности, и организацию отдыха детей и их оздоровления, и владельцы агрегаторов.

"Выплата осуществляется в размере двадцати процентов стоимости одной туристской услуги, но не более 50000 рублей за одну туристскую услугу на банковскую карту национального платежного инструмента", — следует из проекта постановления.

Первый этап программы туристического кэшбека был реализован 21-28 августа. В ее рамках кэшбек составлял 5 тыс. рублей за каждые 25 тыс. рублей стоимости одной туристской услуги, но не более 15 тыс. рублей на одну банковскую карту.

Проектом предлагается закрепить право Ростуризма по установлению срока исполнения туристской услуги (начало и окончание), что "позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса".

Программа кэшбека за туры по России реализуется правительством для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. На нее выделено 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для второго этапа распродажи туров с кэшбеком, учтя при этом пожелания участников программы — туроператоров и отелей, а также потребителей — туристов.