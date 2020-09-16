Опрос центра проведен в конце августа-начале сентября 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах России.

"81% россиян не поехали отдыхать минувшим летом. Большинство из тех, кто пропустил летний отпуск – жители Москвы и Санкт-Петербурга (86%), а также люди в возрасте 60 лет и старше (90%). Те, кто выезжал на отдых, чаще всего отправлялись в путешествие на автомобиле", — отметили в НАФИ.

По словам директора направления исследований "Туризм и транспорт" Ирины Иванковой, жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще остальных россиян выезжают летом на отдых за границу. "На российском юге сейчас мало аналогичных по соотношению "цена-качество" предложений, поэтому многие жители и остались дома. Кроме того, в этих городах хорошо развита досуговая сфера, есть возможность отдохнуть и получить новые впечатления, не выезжая за их пределы", — считает она.

По данным НАФИ, поехать в летний отпуск смогли 19% россиян, тогда как весной планировали это сделать лишь 9%. Среди россиян, отправившихся на отдых, более четверти (26%) – туристы в возрасте 25-34 года.

Чаще всего туристы путешествовали на автомобиле (63%), на поезде и самолете (по 16%), на автобусе (5%). "Двукратный рост числа туристов по сравнению с планами на весну связан как с общей усталостью населения от ограничений из-за ковида, так и с активными действиями всех игроков туристического рынка, привлечению внимания к отдыху внутри страны", — заключила Иванкова.