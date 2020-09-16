Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса и запретом на въезд в Азербайджан, действующим с марта 2020 года.

За текущий период 28,6% посетителей составили туристы из РФ, 25,6% — Грузии, 17% — Турции, 7,8% — Ирана, 2,1% — Украины, 1,9% — Индии, 1,8% — Саудовской Аравии, по 1,2% — ОАЭ, Казахстана и Пакистана, по 1,1% — Кувейта и Туркменистана, 0,9% из Великобритании, 0,8% — Ирака, по 0,7% — Узбекистана и Белоруссии, 0,6% — Израиля, 5,6% — других стран, 0,1% — лица без гражданства.

Из общего числа посетивших страну 77,9% — мужчины, 22,1% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 8 месяцев сократился в 5,2 раза — до 18,7 тыс. человек, из стран Персидского залива — в 4,3 раза, до 88,5 тыс. человек.

В отчетный период 68,8% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 29,1% — воздушным транспортом, 2,1% — водным транспортом.