"Грузию и Всемирную туристскую организацию связывает многолетнее успешное сотрудничество, которое становиться все более плодотворным", — заявил на открытии заседания премьер-министр республики Георгий Гахария.

По его словам, очень важно, что заседание впервые проходит за пределами Испании и именно в Грузии, за что он поблагодарил принявших это решение Генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили и членов Исполнительного совета организации в ситуации, когда из-за пандемии COVID-19 действуют ограничения на передвижения в мире.

"Туризм является одним из секторов, наиболее пострадавших от пандемии во всем мире", — сказал Гахария, отметив, что кризисный период нанес ущерб и туристическому сектору Грузии, которая по показателям прошлых лет была одним из лидеров в мире по развитию туризма.

С приветствием к участникам заседания в видео-формате обратился Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

В рамках сессии Исполнительного совета запланирована инвестиционная панель в сфере туризма, участники которой поделятся своими бизнес-видениями и проектами, обсудят инвестиционные возможности в этой отрасли, которые помогут привлечь потенциальных инвесторов в туристическое направление в будущем.

Исполнительный совет UNWTO состоит из 35 государств-членов и является руководящим органом организации, объединяющей 158 стран-участниц. Совет обеспечивает ее эффективную работу и решает ключевые вопросы политики путешествий и индустрии туризма в рамках глобальной повестки дня.

Ожидается, что на заседании в Грузии, которое продлится два дня, будут определены основные направления развития международного туризма в посткризисный период.