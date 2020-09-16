Скидки составят до 50%, говорится в сообщении компании. Они доступны по тем направлениям, по которым S7 летает сейчас. Распродажа проводится на сайте перевозчика всего три дня.

Из зарубежных направлений у S7 сейчас только открытая в августе Турция — курортные города Анталья и Даламан.

Из-за приостановки международного авиасообщения и карантина внутри страны авиация стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Для привлечения пассажиров авиакомпании стали продавать ваучеры на полеты в будущем и предлагать более выгодные условия перевозки.