Согласно сообщению, размещенному на сайте правительства, еженедельно будут выполняться рейсы из городов Ханой и Хошимин в Южную Корею, Японию, Китай и на Тайвань.

На следующей неделе возобновятся рейсы в Камбоджу и Лаос.

Вместе с тем, правительство обращает внимание, что полеты будут доступны только для граждан Вьетнама, дипломатов, квалифицированных рабочих, инвесторов и членов их семей.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Вьетнаме за время пандемии выявили более 1 тыс. случаев коронавируса, из них 35 человек скончались.