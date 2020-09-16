Согласно сообщению, размещенному на сайте правительства, еженедельно будут выполняться рейсы из городов Ханой и Хошимин в Южную Корею, Японию, Китай и на Тайвань.
На следующей неделе возобновятся рейсы в Камбоджу и Лаос.
Вместе с тем, правительство обращает внимание, что полеты будут доступны только для граждан Вьетнама, дипломатов, квалифицированных рабочих, инвесторов и членов их семей.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Вьетнаме за время пандемии выявили более 1 тыс. случаев коронавируса, из них 35 человек скончались.