Номинальные траты на строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 млрд руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее — без дорогостоящих подходов к столицам.

Сейчас рассматривается дробление проекта на три фазы, рассказал источник газеты, знакомый с вариантом паспорта федерального проекта "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" (КПМИ), а также с ходом совещания по ВСМ 10 сентября у замглавы Минтранса и руководителя Росжелдора Сергея Гончарова. Это Москва-Крюково (42 км), Крюково-Обухово (основная протяженность трассы, 630 км) и Обухово-Санкт-Петербург (12 км).

Основной участок от Крюкова до Обухова предлагается включить в КПМИ с реализацией по корпоративно-концессионной схеме. По данным газеты, в результате государство вместо 250 млрд рублей даст концессионеру 50 млрд рублей.

Участок Москва-Крюково предлагается финансировать за счет федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла". По словам источника издания, затраты по участку Москва-Крюково оцениваются в 221,5 млрд руб., из которых 200 млрд руб. РЖД возьмут из капитального гранта, который изначально был предусмотрен на ВСМ до Казани.

Участок Обухово-Санкт-Петербург РЖД теперь намерены строить за счет собственной инвестпрограммы в рамках развития транспортной системы Санкт-Петербурга. Его стоимость оценивается в 62 млрд руб.

Между тем один из источников газеты утверждает, что есть и другой вариант: в концессию уйдет только участок Логовежь-Обухово, а Крюково-Логовежь стоимостью 440 млрд руб. РЖД построит за счет своей инвестпрограммы. Тогда в периметр концессии попадет лишь 450 км трассы стоимостью 950 млрд руб., а еще порядка 750 млрд руб. работ с учетом вокзальных комплексов окажется в инвестпрограмме РЖД.

Завершение строительства всей трассы сдвинуто на год — на 2027-й, при этом предлагается до конца 2025 года построить 120 км участка Крюково-Новая Тверь. По подвижному составу оценка не изменилась: в проекте все те же 42 поезда производства "Уральских локомотивов" (СП Siemens и "Синары") на 175,7 млрд руб.

В РЖД от комментариев отказались. В Минтрансе сообщили, что с предложениями знакомы, но "до момента переутверждения паспорта федерального проекта комментировать подробности преждевременно". В Минэкономразвития не ответили, хотя, по данным собеседника газеты, на последних совещаниях министерство требовало перепроверить прогноз пассажиропотока и ожидаемые социально-экономические эффекты.

Источник издания, знакомый с ситуацией, уверен, что конфигурация "еще успеет несколько раз перемениться". Сейчас прогнозный пассажиропоток ВСМ оценивается в 22,6 млн человек в 2030 году. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что конструкция усложнилась, но по существу смета не поменялась. Желание обеспечить синергию с другими проектами понятно, отмечает эксперт, но дробление увеличивает сложность привлечения частных инвестиций.

По мнению аналитиков, проблема возложения всех рисков незавершения проекта на РЖД по-прежнему не решена, добавляет он, а перенос части проекта в инвестпрограмму монополии чреват дополнительной индексацией тарифов в 2024-2026 годах.

В последние несколько лет активно прорабатывался вариант строительства ВСМ Москва — Казань с возможностью продления на Урал и создания на ее основе транзитной магистрали между Европой и Китаем. Однако в 2018 г. вновь был реанимирован проект строительства высокоскоростной линии Москва — Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Петербург. Проектирование этого участка может занять три года. РЖД ожидают, что окончание строительства ВСМ Москва-Петербург может состояться в 2026 г.